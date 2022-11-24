Следователи начали проверку после сообщения о нападении собак на мужчину на окраине Саратова

Фото: vk.com/saratov_24

Вчера днем, 23 ноября, в Гагаринском районе Саратова на прохожего напала стая собак. Об этом сам пострадавший написал в сообществе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, собаки напали на него около 12:40 у железнодорожного переезда в селе Александровка. Саратовец рассказал, что одна из собак укусила его за ногу и порвала штаны, прикрепив к посту фотографию раненой ноги. Мужчина также уточнил, что бродячие собаки живут на дачных участках в поселке Александровка, около путевой станции №50.

В СУ СКР по Саратовской области сообщили, что начали проверку по этому сообщению.

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