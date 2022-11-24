фото: Мининформ Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса вакцинированы 72 процента населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, активнее всего прививаются жители Татищевского, Алгайского, Балашовского, Воскресенского и Петровского районов. В ноябре жителям региона также стал доступен интраназальный способ введения вакцины. В область поступило 306 тысяч насадок-распылителей. Дозирующие устройства уже распределили во все медицинские организации региона.

Кроме того, прививочная кампания по профилактики заболевания гриппа. Прививку от гриппа сделали более 943 тысячи человек. Лидерами по темпам вакцинации стали Пугачевский, Советский и Самойловский районы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.