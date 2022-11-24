В ходе боев в Донбассе погиб уроженец Новоузенска

Фото: Павел Плотников / Администрация Новоузенского района

Во время участия в специальной военной операции на Украине 19 октября погиб уроженец Новоузенска Саратовской области Павел Плотников. Об этом сообщает сайт районной администрации.

– У нашего земляка непростая биография. Он рано лишился родителей и поэтому воспитывался в Новоузенской школе-интернате. Закончил ее, затем местный техникум, где учился на водителя и механика. Потом работал в строительных организациях района, ездил, как и многие, на заработки в Москву. В последние годы жизнь стала налаживаться. Он нашел работу, которая стала любимой и ему удавалась – стал сборщиком мебели в магазине «Караван-диван». Старший менеджер этого магазина вспоминает его как добросовестного, работящего, рукастого, доброго и отзывчивого человека. – рассказали чиновники.

В 2019 году Плотников как сирота получил квартиру в новом микрорайоне Новоузенска. Вскоре мужчина женился, восемь месяцев назад у него родилась дочь.

Павел отправился в зону СВО как контрактник, за участие в боях на бывшей территории Украины получил медаль «За отвагу». 19 октября командир бойца позвонил его родителям и сообщил о гибели Павла. Сослуживцы доставили тело солдата в Новоузенск 21 ноября, на следующий день состоялись похороны.

Павел Плотников был похоронен на городском кладбище с воинскими почестями, в последний путь бойца проводили его сослуживцы, родные, друзья и товарищи по работе.

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