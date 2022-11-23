В Ленинском районе Саратова пожилой водитель «Газели» сбил 18-летнюю девушку

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 23 ноября, на улице Тархова водитель маршрутки сбил пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Около 8:30 напротив дома по адресу Тархова, 29а/9, 69-летний водитель маршрутного такси №74 сбил 18-летнюю девушку.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами.
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