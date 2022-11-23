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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:51

В Ленинском районе Саратова пожилой водитель «Газели» сбил 18-летнюю девушку

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 23 ноября, на улице Тархова водитель маршрутки сбил пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Около 8:30 напротив дома по адресу Тархова, 29а/9, 69-летний водитель маршрутного такси №74 сбил 18-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

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