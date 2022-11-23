В Саратовской области участники СВО получат отсрочку по выплатам за аренду госимущества

Жители Саратовской области, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, временно могут не платить за аренду государственного имущества, находящегося в собственности региона. Соответствующее постановление, подписанное главой губернии Романом Бусаргиным, появилось на портале правовой информации.

Призванные жители региона также получают право на расторжение договора аренды государственной собственности без каких-либо штрафных санкций. Как сообщили в пресс-службе Бусаргина, отсрочку по выплатам также получат добровольцы и контрактники, участвующие в СВО.

– Мера распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, чьим единственным учредителем и руководителем является мобилизованный гражданин. – уточнили в пресс-службе.

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