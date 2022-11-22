Губернатор включил главу СК по Саратовской области в комиссию по мобилизации

Руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области Анатолия Говорунова включили в состав призывной комиссии по мобилизации региона. Соответствующее постановление за подписью Романа Бусаргина появилось сегодня, 22 ноября, на портале правовой информации губернии.

Документ вступил в силу с момента его публикации. Ранее состав комиссии, созданной указом предыдущего губернатора 5 июля 2017 года, Бусаргин включил прокурора и военного прокурора Саратовской области.

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