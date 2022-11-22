В Саратове изменены сроки пополнения льготных транспортных карт

Фото: Архив КП

В Саратовской области изменены сроки пополнения льготных транспортных карт. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

В ведомстве отметили, что изменяют сроки пополнения карт на следующий месяц в связи с многочисленными обращениями жителей города и для удобства использования льготных транспортных карт.

Теперь пополнять льготные транспортные карты необходимо с 15 числа текущего месяца и до 14 числа следующего месяца включительно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.