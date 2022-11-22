Саратов занял 40-ое место в списке городов России по качеству жизни. Итоги исследования подвел Финансовый университет при Правительстве РФ. Публикация была размещена в «Российской газете»

По итогам ежегодно исследования, Саратов набрал 62 балла вместе с Архангельском, Белгородом, Воронежем, Кировом и Магнитогорском и расположился примерно на 40 месте.

Более 80 баллов Саратов получил по следующим показателям: качество образования, доступность недвижимости, низкий уровень тревожности. В качестве проблем эксперты отметили готовность населения к переезду на новое место жительства, уровень жизни, состояние медицинского обслуживания, конфликтность общественных отношений.

По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.

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