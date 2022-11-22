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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:11

В Саратове на реконструкцию трамвайной сети хотят направить более 91 миллиона рублей

Роман Хвалин

На реконструкцию трамвайной сети Саратова выделят свыше 91 миллиона рублей. Об этом заявил председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков на заседании комиссии гордумы по кредитно-финансовым вопросам, экономике, муниципальной собственности, налогам и сборам.

Как рассказал чиновник, в казну города из бюджета региона поступило 132 миллиона рублей. Из них 91,2 миллиона Струков предложил направить на ремонт трамвайной сети, на строительство домов по федеральной программе «Жилье» - 34,9 миллиона, на отлов бродячих собак – 5 миллионов, на зарплату сотрудникам бюджетных организаций – 10 миллионов, на питание детей мобилизованных – 2,5 миллиона рублей.

По прогнозу Струкова, дефицит бюджета вырастет на 17 миллионов рублей и составит чуть больше миллиарда рублей. Депутаты гордумы поддержали предложение председателя комитета по финансам. По данным доклада Струкова они подготовят поправки в бюджет Саратова, затем документ рассмотрят на заседании гордумы.

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