В пресс-центре «КП-Саратов» обсудили проблему продажи вейпов подросткам

фото: КП-Саратов

Сегодня, 22 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча на тему: проведение рейдов команды «Молодежки ОНФ» Саратовской области по противодействию продаже несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

На вопросы журналистов отвечали Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, старший помощник прокурора Саратовской области Ольга Кононова и координатор проекта «Молодежка ОНФ» Юлия Титова

Первой слово взяла Юлия Титова. По словам координатора «Молодежки», на протяжении двух недель волонтеры занимались мониторингом продажи вейпов несовершеннолетним, и результаты оказались плачевные. Было посещено 37 точек продажи электронных систем доставки никотина, и паспорт спросили только в одном месте. — Ходили в рейды дети 15-17 лет. Причиной того, что не спрашивались паспорт - то, что по нашему мнению, основная прибыль идет от детей. Есть закон, есть нормативно-правовая база, тут стоит во главу угла вопрос контроля, — отметила Титова.

—Продажа вейпов несовершеннолетним — действительно серьезная проблема. Сегодня мы так же проводили рейд, и отказали в продаже несовершеннолетним только в двух местах. Дети - действительно основные потребители этих товаров, ведь в отличие от обычных сигарет, нет такого резкого запаха, не надо так тщательно прятать их, и в школах явление это набирает обороты. «Парилки» дети начинают пробовать с пятого класса.

Мы вышли к депутатам областной думы, чтобы ужесточить контроль за распространением никотиносодержащей продукции. Необходимо запретить доставку, в Саратове действительно эпидемия, — высказалась Татьяна Загородняя.

Помощник прокурора Саратовской области Ольга Кононова отметила, что данное мероприятие под эгидой общественного контроля несет больше профилактический характер, в качестве напоминания предпринимателем об административной ответственности. Штрафы физическим лицам (продавцам) могут составить от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма уже иная — от 150 до 300 тысяч рублей.

Как считает Татьяна Загородняя, отвлечь подростков от пагубных привычек помогут подростковые пространства, молодежные движения, по настоящему интересные, а не сделанные для отчетности.

— Когда это будет, когда каждый ребенок будет задействован, тогда все меньше детей будет подвержено этому. Нужна другая мода, другие активности. Сейчас маркетологи никотиносодержащей продукции работают лучше, нежели маркетологи общественных объединений, — высказалась чиновница.

По мнению подростков, в городе узкий спектр возможных активностей. Помимо привычных спорта, художественных искусств и вокала, проявить себя особо негде. В эпоху диджитализации общества инфраструктура не успевает за потребностями детей, растущих в цифровом мире.

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