Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратове пропала 29-летняя Нина Зайцева. Сегодня, 22 ноября, соответствующая информация была опубликована в группе «Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте.

Пропала 29-летняя Нина Зайцева, ее ищут со вчерашнего дня. Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, она нормального телосложения, имеет темно-русые волосы и карие глаза, носит очки.

В день исчезновения ан ней были черная куртка с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки на белой подошве.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по номеру 89271221832, инфорг: Анна (Savanna111).

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