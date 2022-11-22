В Гагаринском районе Toyota слетела с обледеневшей дороги – пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 22 ноября, в Гагаринском районе Саратова Toyota слетела с обледеневшей дороги. В аварии пострадали три человека.
По предварительным данным, ДТП случилось в 10.30 на 15-м километре трассы Елшанка – Песчатный умет. 33-летний мужчина на Toyota не справился с управлением и слетел в кювет.
В результате аварии водитель и его три пассажира были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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