В Гагаринском районе Toyota слетела с обледеневшей дороги – пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 22 ноября, в Гагаринском районе Саратова Toyota слетела с обледеневшей дороги. В аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, ДТП случилось в 10.30 на 15-м километре трассы Елшанка – Песчатный умет. 33-летний мужчина на Toyota не справился с управлением и слетел в кювет.

В результате аварии водитель и его три пассажира были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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