В Ершове на пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Вчера, 21 ноября, в Ершове произошел пожар. Примерно в 21.10 поступил вызов о возгорании на улице Стадионная. Горела квартира на втором этаже. На тушение выезжали два расчета.

Дома находился 57-летний мужчина, который, будучи нетрезвым, оставил незатушенную сигарету. Пожарные вывели мужчину на свежий воздух из задымленной комнаты, госпитализировали в ЦРБ с отравлением продуктами горения.

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