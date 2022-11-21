В 2022 году на дорогах Саратовской области погибли 11 детей, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

С начала года на дорогах Саратовской обрасти было зарегистрировано 290 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В итоге 322 несовершеннолетних получили травмы, а 11 детей погибли. Из 11 погибших девять детей были пассажирами автомобилей, один – пешеходом, а еще один – велосипедистом. По данным автоинспекторов, с нарушениями водителями правил перевозились 20 детей.

- Отправляясь на автомобиле в поездку, пусть даже на небольшие расстояния, родители обязаны помнить, что детей до 12 лет нужно возить на кресле соответствующем весу и росту ребенка, или использовать другие средства, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

С 21 по 27 ноября в регионе проводится рейд «Дисциплинированный водитель - заботливый родитель!». Его цель– напомнить родителям о важности заботы о подрастающем поколении, о том, как важно быть всегда примером для подражания для ребенка.

- От того, как ведут себя на дороге родители, зависит и то, каким пешеходом, а в будущем и водителем вырастет ребенок, - отмечают автоинспекторы.