Прокуратура Саратовской области вернула государству земельные участки, незаконно полученные похоронщиками из «Ритуала»

Арбитражный суд региона признал ничтожной сделку купли-продажи земельного участка между мэрией Саратова и МУСПП «Ритуал». С соответствующим иском в инстанцию обратилась Прокуратура губернии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки надзор выяснил, что землю и недвижимость, находившуюся в муниципальной собственности, передали ООО «Ритуал», фирмой, связанной с бывшим руководителем МУСПП «Ритуал».

– Изначально в нарушение требований законодательства ООО «Ритуал» у МУССП «Ритуал» приобретён цех площадь 257,4 кв. метров без земельного участка, находившегося во владении муниципального предприятия и подлежащего оценке при реализации объекта.

Далее коммерческая организация с нарушением требований земельного законодательства приобрела право собственности на земельный участок под объектом недвижимости. При этом площадь земельного участка была явно несоразмерна площади, назначению и состоянию объекта, расположенного на нем. – сообщает прокуратура.

ООО «Ритуал» разрешили строительство бюро ритуальных услуг на этой территории, предприниматель якобы даже подготовил для строительства необходимую проектную документацию. По факту документация так и не была выпущена, а на бывшей земле муниципалитета строился крематорий.

После выявления нарушений в операциях с недвижимостью, ведомство подало иск в Арбитражный суд области. Инстанция признала договор купли-продажи земли ничтожным. В ходе судебного процесса мэрия Саратова потребовала признать за собой право собственности на недостроенный объект – этот иск суд также удовлетворил.

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