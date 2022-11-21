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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 12:54

Прокуратура Саратовской области вернула государству земельные участки, незаконно полученные похоронщиками из «Ритуала»

Как выяснил надзор, похоронное предприятие собиралось построить на участке незаконный крематорий
Роман Хвалин

Арбитражный суд региона признал ничтожной сделку купли-продажи земельного участка между мэрией Саратова и МУСПП «Ритуал». С соответствующим иском в инстанцию обратилась Прокуратура губернии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки надзор выяснил, что землю и недвижимость, находившуюся в муниципальной собственности, передали ООО «Ритуал», фирмой, связанной с бывшим руководителем МУСПП «Ритуал».

– Изначально в нарушение требований законодательства ООО «Ритуал» у МУССП «Ритуал» приобретён цех площадь 257,4 кв. метров без земельного участка, находившегося во владении муниципального предприятия и подлежащего оценке при реализации объекта.

Далее коммерческая организация с нарушением требований земельного законодательства приобрела право собственности на земельный участок под объектом недвижимости. При этом площадь земельного участка была явно несоразмерна площади, назначению и состоянию объекта, расположенного на нем. – сообщает прокуратура.

ООО «Ритуал» разрешили строительство бюро ритуальных услуг на этой территории, предприниматель якобы даже подготовил для строительства необходимую проектную документацию. По факту документация так и не была выпущена, а на бывшей земле муниципалитета строился крематорий.

После выявления нарушений в операциях с недвижимостью, ведомство подало иск в Арбитражный суд области. Инстанция признала договор купли-продажи земли ничтожным. В ходе судебного процесса мэрия Саратова потребовала признать за собой право собственности на недостроенный объект – этот иск суд также удовлетворил.

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