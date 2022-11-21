фото: Архив КП
Мэрия Саратова планирует взять кредит в 400 миллионов рублей. Информация размещена на официальном портале госзакупок.
Согласно извещению о закупке, администрация города Саратова планирует занять у банков четырех банков по 100 миллионов рублей. Заемные 400 миллионов пойдут на финансирование дефицита местного бюджета, погашение долговых обязательств и пополнение остатков средств на счетах местного бюджета. Кредит планируется взять под 10,6 процентов годовых, а вернуть заемные средства необходимо будет до 29 февраля 2024 года.
Переплата составит 41 миллион рублей. Прием заявок идет до 29 ноября, 1 декабря будут подведены итоги.
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