В Балаково бездомная собака укусила школьника – следователи проведут проверку

Фото: Архив КП

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку из-за сообщений о нападении бездомного пса на балаковского школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По сведениям СК, вчера вечером, 20 ноября, у остановки «Аэлита» в Балаково бродячая собака покусала мальчика. Школьник получил травмы – кровоподтеки на правом предплечье.

Следственный отдел по городу Балаково следственного управления СК по региону начал проверку, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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