Фото: Остров Саратов

Саратовцы вновь жалуются на темноту в переходе у ДК «Тантал». Как пишут в Телеграм-канале «Остров Саратов» в переход возле здания, временно приютившего саратовский Театр оперы и балета, страшно заходить.

Как видно на предоставленных фото, горожане освещают путь по переходу телефонами, ведь там действительно темно. Ранее горожане уже писали в социальных сетях об этой проблеме.

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