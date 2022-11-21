Фото: Остров Саратов
Саратовцы вновь жалуются на темноту в переходе у ДК «Тантал». Как пишут в Телеграм-канале «Остров Саратов» в переход возле здания, временно приютившего саратовский Театр оперы и балета, страшно заходить.
Как видно на предоставленных фото, горожане освещают путь по переходу телефонами, ведь там действительно темно. Ранее горожане уже писали в социальных сетях об этой проблеме.
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