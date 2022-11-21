В Саратове изменили телефон диспетчерской службы Гагаринского района

Уборка снега в Саратове
В Саратове изменили телефон единой диспетчерской службы Гагаринского района, о чем сообщает городская администрация.
По вопросу некачественной уборки снега и наледи, теперь горожане могут обращаться по телефону: 659-702.
Во всех остальных районах города «горячие линии» круглосуточно работают без изменений:
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876;
Помимо этого, также функционируют телефоны дежурных ЕДДС по номеру: 659-659.
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