В Саратове изменили телефон диспетчерской службы Гагаринского района

Уборка снега в Саратове

В Саратове изменили телефон единой диспетчерской службы Гагаринского района, о чем сообщает городская администрация.

По вопросу некачественной уборки снега и наледи, теперь горожане могут обращаться по телефону: 659-702.

Во всех остальных районах города «горячие линии» круглосуточно работают без изменений:

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876;

Помимо этого, также функционируют телефоны дежурных ЕДДС по номеру: 659-659.

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