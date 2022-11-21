В Саратове до конца года достроят еще одно здание поликлинического комплекса в микрорайоне «Звезда»

Скриншот: Госзакупки

В новом поликлиническом комплексе в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе Саратова до конца года достроят здание лучевой диагностики и переход к нему, объем работ оценен в 45 миллионов рублей. Соответствующий лот появился 18 ноября на официальном портале Госзакупок.

Строительство корпуса лучевой диагностики чиновники называют вторым этапом возведения учреждения, – в ходе первого этапа идет строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Заказчиком закупки выступает региональное ГКУ «Управление капитального строительства», строительство профинансируют из областного бюджета.

Стоимость сметной работы по подсчетам чиновников должна составить 34,4 млн рублей, на оборудование планируется потратить менее миллиона – 996,6 тысяч рублей. Контракт должен быть выполнен до 28 декабря этого года.

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