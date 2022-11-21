фото: ГИБДД
В Ершовском районе насмерть разбилась женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 20 ноября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 20:00 в Ершовском районе на трассе "Тамбов-Озинки" 28-летний водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовой автомобиль ГАЗ.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка "Ларгуса" скончалась на месте.
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