фото: ГИБДД

В Ершовском районе насмерть разбилась женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 20 ноября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 20:00 в Ершовском районе на трассе "Тамбов-Озинки" 28-летний водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовой автомобиль ГАЗ.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка "Ларгуса" скончалась на месте.

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