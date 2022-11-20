Роман Бусаргин и семья
Роман Бусаргин встретился с семьей мобилизованного из Балаково. Об этом стало известно из телеграм-канала главы региона
Супруга военнослужащего рассказала, что муж получил дополнительную региональную выплату в размере 50 тысяч рублей, а также зарплату. Мужчина трудится в охранной службе одного из крупных предприятий с сохранением рабочего места.
По словам Бусаргина, семью освободили от оплаты детского садика и дополнительных занятий старшего сына. Местная администрация также помогает решать им бытовые вопросы.
- Задача органов власти всех уровней - заботиться о близких мобилизованных и оказывать им всю возможную поддержку, даже если речь идет о каких-то личных вопросах, - высказался губернатор.
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