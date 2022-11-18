Сегодня, 18 ноября, в Саратове прошел митинг в поддержку СВО и Президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие состоялось на базе Саратовской государственной юридической академии, в нем принял участие вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, члены правительства области и общественной палаты, представители общественной ветеранской организации «Боевое братство», а также простые саратовцы.

На большом экране показали видеозапись, в которой бойцы из Саратовской область передали привет родному краю.

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