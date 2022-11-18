В Саратове Госинспекция труда объявила предостережение СГЭТ за нарушение трудового законодательства

Саратовскому МУПП СГЭТ объявили предостережение из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-релиз на сайте Госинспекции труда в Саратовской области.

Ведомство получило информацию о невыплате заработной платы в срок, в связи с чем объявило СГЭТ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Ранее ситуация на предприятии заинтересовала региональную прокуратуру. По факту нарушения трудовых прав коллектива СГЭТ ведомство начало проверку. И.о. заместителя прокурора города Иван Горин также вынес предостережение руководству СГЭТ и потребовал выплатить сотрудникам зарплату.

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