В Саратове утром столкнулись 11 автомобилей

Фото: ГИБДД по Саратовской области

17 ноября, сегодня, в Саратове произошла массовая авария из-за непогоды. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным полиции, около 9 утра у дома по адресу Дачная, 1 столкнулись Ford, Nissan X-Trail, Daewoo Nexia, Nissan Juke, «Лада Калина» и две «Гранты», Honda, Geely, Hyundai и ВАЗ-2107. Пострадавших в аварии не было.

Напомним, областное управление МЧС предупреждало об ухудшении погоды завтра, 18 ноября, – в регионе ожидаются дожди и штормовой ветер, дороги покроет лед от 6 до 19 мм.

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