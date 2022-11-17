В Саратовской области в молодежных организациях задействованы 48 процентов молодежи

фото: КП-Саратов

Сегодня, 17 ноября, в Саратове состоялось заседание «круглого стола» о деятельности молодежных организаций и объединений на территории Саратовской области.

После приветственного слова Дмитрия Пьяных, спикером выступала заместитель министра - начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая. По словам чиновницы, на территории региона функционируют 354 юридически оформленные молодежные организации и объединения, в которых задействованы 48 процентов молодежи области. Активно взаимодействуем с 40 организациями, вместе с Российским Союзом Молодежи проводим студенческую весну, охват составляет более 80 тысяч человек. В 2022 году делегация из Саратовской области заняла 2 место на всероссийской студенческой весне.

Упомянула Беловицкая и проводимой недели молодежи, в ходе которой был реализован праздник уличной культуры «От Петра до Петра». Особенности молодежных субкультур привлекли более 5 тысяч человек. Отчиталась чиновница и за проводимые «уроки правды» с участием представителей ветеранских организаций, таких как «Боевое братство».

фото: КП-Саратов

Формам поддержки молодежных НКО в докладе Беловицкой было уделено отдельное место. Центр «Молодежь плюс» предоставляет на безвозмездной основе помещения для проведения совещаний и мероприятий, коворкинг, конференц-зал. В 2022 году 6 проектов от НКО стали победителями грантов на сумму в 900 тысяч рублей.

Следом слово взял первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Денис Попонов. По словам Попонова, по линии министерства организована работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию. За прошедший год проведены 250 военно-патриотических мероприятий с охватом в 100 тысяч человек.

Проведен форум по профилактике экстремизма в молодежной среде. Рассказал чиновник и о комплексе мероприятий, посвященных дням воинской славы России, главным из которых, конечно же, является Бессмертный полк. Мероприятие собрало 260 тысяч граждан по всей области, из которых 120 тысяч - в Саратове.

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