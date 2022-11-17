Саратовский полицейский потратил изъятые в ходе обыска 500 тысяч на личные нужды

В Саратове вынесли приговор бывшему полицейскому по статье о присвоении средств с использованием служебного положения. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Суд подтвердил, что 12 декабря 2018 года после проведения следственных действий в Заводском районе Саратова оперуполномоченный одного из территориальных отделов полиции изъял обнаруженные в ходе обыска деньги. Возвращаясь к месту службы, полицейский вскрыл упаковку с деньгами и оставил их себе – в пачке было более 500 тысяч рублей. Также мужчина уничтожил документы, подтверждающие факт изъятия денег при обыске.

О незаконных действиях бывшего оперуполномоченного узнали сотрудники оперативно-розыскной части и собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме, ему грозило до шести лет лишения свободы, но суд приговорил его к штрафу в 170 тысяч рублей. Мужчина также был уволен из полиции.

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