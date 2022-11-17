Единовременную выплату получили уже 98 процентов саратовских мобилизованных

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

До конца недели все мобилизованные получат региональные выплаты в 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Выплат по-прежнему ожидает 2% саратовских мобилизованных, они не получили перевод из-за некорректных реквизитов, переданных в военкоматы области. Как рассказал Бусаргин, на прошлой неделе сотрудники правительства объехали все пункты дислокации призванных, чтобы уточнить и обновить данные.

Одновременно жалование солдатам выплачивает Минобороны – областной военкомат сообщает, что средства поступят на счета призванных до 20 ноября.

В ходе очередной встречи с мобилизованными глава региона рассказал и об обеспечении снаряжением – для проживания в пункте временной дислокации и для прохождения боевого слаживания на полигонах есть все необходимое. Остальное снаряжение будет выдано нашим бойцам лично непосредственно перед отправкой в территории проведения СВО.

Областное правительство постоянно поддерживает связь с нашими земляками из подразделений, уже находящихся в зоне боевых действий – список снаряжения, необходимого для доукомплектовки солдат, региональные чиновники составляют именно по их требованиям.

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