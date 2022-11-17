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НовостиЗвезды17 ноября 2022 8:47

В Саратове устроили выставку картин для всех желающих

В Доме Павла Кузнецова отпраздновали день рождения художника
Наталия Калинина
Выставка 17.11.22

Выставка 17.11.22

Сегодня, 17 ноября, в Доме Павла Кузнецова в Саратове отпраздновали день рождения художника. Корреспондент КП-Саратов побывал на мероприятии.

Дом Павла Кузнецова расположен по адресу Октябрьская, 56. Сегодня вход туда бесплатный. В честь саратовского художника состоялась короткая выставка картин, где каждый саратовец смог показать свою работу.

Павел Кузнецов – российский живописец. Его работы приняли участие в выставке русского искусства, в Париже, по результатам которой Кузнецов был избран членом Осеннего Салона (пожизненно).

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