В Саратове устроили выставку картин для всех желающих

Выставка 17.11.22

Сегодня, 17 ноября, в Доме Павла Кузнецова в Саратове отпраздновали день рождения художника. Корреспондент КП-Саратов побывал на мероприятии.

Дом Павла Кузнецова расположен по адресу Октябрьская, 56. Сегодня вход туда бесплатный. В честь саратовского художника состоялась короткая выставка картин, где каждый саратовец смог показать свою работу.

Павел Кузнецов – российский живописец. Его работы приняли участие в выставке русского искусства, в Париже, по результатам которой Кузнецов был избран членом Осеннего Салона (пожизненно).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.