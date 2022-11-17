Саратовский ЗАГС: чтобы зарегистрироваться на новогоднюю церемонию осталось 2 недели

Фото: ЗАГС Саратов

У жителей Саратовской области осталось две недели, чтобы подать заявления на регистрацию брака в новогодние праздники, о чем напоминает ЗАГС региона.

В этом году жители Саратова могут расписаться в новогодние праздники – 31 декабря, 3 и 6 января.

В ЗАГСы Саратова уже подано 31 заявление на данные даты.

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