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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:57

Саратовский ЗАГС: чтобы зарегистрироваться на новогоднюю церемонию осталось 2 недели

Наталия Калинина
Фото: ЗАГС Саратов

Фото: ЗАГС Саратов

У жителей Саратовской области осталось две недели, чтобы подать заявления на регистрацию брака в новогодние праздники, о чем напоминает ЗАГС региона.

В этом году жители Саратова могут расписаться в новогодние праздники – 31 декабря, 3 и 6 января.

В ЗАГСы Саратова уже подано 31 заявление на данные даты.

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