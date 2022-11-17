Бусаргин: необходимо перестроить работу чиновников по уборке снега

Совещание у Бусаргина

Сегодня утром, 17 ноября, Роман Бусаргин провел совещание по уборке снега и распорядился уделить особое внимание уборке снега в Гагаринском районе

Глава региона также постановил усилить уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, обработку дорог реагентом.

Министерству транспорту и дорожного хозяйства предписано сконцентрироваться на очистке главных магистралей Саратова и Энгельса, которые перешли на региональный уровень.

Главам муниципалитетов поручено пересмотреть график начала уборки от снега, чтобы основные работы заканчивались к 7.00 утра, когда люди начинают выходить на работу.

Напомним, если есть проблемы с уборкой снега, саратовцы могут обращаться на «горячие линии».

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