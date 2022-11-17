Дерево в Саратове
В Детском парке Саратова спилят 20 деревьев, о чем пишет городская администрация.
Сотрудники администрации Фрунзенского района совместно с представителями комиссии по сохранению и созданию зеленых насаждений и подрядчика «Спецавтохозяйство по уборке города», а также общественниками провели выездное совещание в Детском парке.
Специалисты искали деревья с дуплами, гнилью, разломами и трещинами, грибами на стволе, а также наклонные. В итоге было решено спилить около 20 деревьев.
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