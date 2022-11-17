Работа мобильного снегоплавильного пункта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратове заработали «горячие линии» по вопросу уборки снега, о чем сообщает городская администрация.
По этим номерам горожане могут круглосуточно оставлять заявки, в том числе по вопросу плохой уборки снега и наледи:
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876;
- Гагаринский район 977-015.
Заявки от населения в круглосуточном режиме также принимают дежурные ЕДДС по телефону 659-659.
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