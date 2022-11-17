Работа мобильного снегоплавильного пункта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове заработали «горячие линии» по вопросу уборки снега, о чем сообщает городская администрация.

По этим номерам горожане могут круглосуточно оставлять заявки, в том числе по вопросу плохой уборки снега и наледи:

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876;

- Гагаринский район 977-015.

Заявки от населения в круглосуточном режиме также принимают дежурные ЕДДС по телефону 659-659.

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