Саратовский Дом кино бесплатно покажет патриотические фильмы школьникам

Фото: Архив КП

Саратовский Дом кино стал первым кинотеатром города, организовавшим бесплатные показы для школьников. Об этом сообщает областное министерство культуры.

Резервный фонд правительства области выделил субсидию 10 саратовским кинотеатрам для организации показов в целях патриотического и нравственного воспитания молодежи. Первым кинозалом, организовавшим бесплатные показы стал саратовский Дом кино.

– В ноябре и декабре мы принимаем заявки от школьников и студентов на бесплатные показы 20 российских и советских фильмов. Для того, чтобы попасть на киносеансы, нужно собрать школьный класс или группу от 20 до 180 человек и согласовать дату показа. В афишу входят новые и старые любимые отечественные фильмы, на которых выросло не одно поколение ценителей и любителей кино. – рассказал арт-директор Саратовского Дома кино Роман Васильев.

Также руководитель кинотеатра поблагодарил правительство региона за решение о выделении субсидии, которая очень важна для сохранения кинопоказа в условиях санкционных ограничений.

А афише бесплатных показов Дома кино для школьников есть следующие кинофильмы: «Архипелаг», «Африка», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Время первых», «Движение вверх», «Илья Муромец», «Курьер», «Летчик», «Летят журавли», «Мистер Нокаут», «11 молчаливых мужчин», «Одна», «Подольские курсанты», «Салют 7», «Суворов. Великое путешествие», «Судьба человека», «Учености плоды», «Холодное лето 53-го», «Чемпион мира».