Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 15 ноября, восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Гагаринском районе Саратова, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 8:15 на 275 километре трассы Тамбов-Пенза-Пристанное-Ершов-Озинки на границе с Казахстаном.

30-летняя женщина на Ford врезался в грузовик Scania с 47-летним мужчиной за рулем. В салоне легкового автомобиля при этом находилась восьмилетняя девочка. Она получила травмы и попала в больницу.

Фото: Госавтоинспекция

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