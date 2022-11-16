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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:26

На продление набережной в Саратове направили дополнительные 440 миллионов

Работы в рамках третьего этапа начались в 2021 году по инициативе Вячеслава Володина
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении Саратовской области из резервного фонда 440 млн 344 тысяч рублей на продолжение строительства нового участка городской набережной в сторону Заводского района. Об этом сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина в своем телеграм-канале.

На эти средства планируется продление Саратовской набережной от улиц 2-ой Садовой до Большой Садовой.

Работы в рамках третьего этапа начались в 2021 году по инициативе Вячеслава Володина. По их окончании, протяженность Набережной космонавтов составит почти 6 километров.

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