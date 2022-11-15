Министерство образования Саратовской области запускает горячую линию по качеству питания в школах

Фото: Архив КП

В Саратовской области сообщить о неудовлетворительном качестве детского питания можно будет в соцсетях или по телефону горячей линии. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

В ведомстве пояснили, что в последнее время получают много обращений по вопросу детского питания. При этом, сейчас действует ограничение на проведение плановых и внеплановых проверок, поэтому мониторинг запустят через формы обратной связи.

Министерство образования обещает отрабатывать все негативные обращения с выездом на место. Сообщить о проблемах с школьным питанием можно:

- по номерам горячей линии регионального минобра: +7(8452)49-21-07

-в соцсетях ведомства («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»)

-на официальной странице зампреда областного правительства – министра образования области Михаила Орлова

-через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы находится на главной странице официального сайта областного минобра, для подачи заявления необходима авторизация через портал Госуслуг.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.