Министерство образования Саратовской области запускает горячую линию по качеству питания в школах

Фото: Архив КП
В Саратовской области сообщить о неудовлетворительном качестве детского питания можно будет в соцсетях или по телефону горячей линии. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
В ведомстве пояснили, что в последнее время получают много обращений по вопросу детского питания. При этом, сейчас действует ограничение на проведение плановых и внеплановых проверок, поэтому мониторинг запустят через формы обратной связи.
Министерство образования обещает отрабатывать все негативные обращения с выездом на место. Сообщить о проблемах с школьным питанием можно:
- по номерам горячей линии регионального минобра: +7(8452)49-21-07
-в соцсетях ведомства («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»)
-на официальной странице зампреда областного правительства – министра образования области Михаила Орлова
-через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы находится на главной странице официального сайта областного минобра, для подачи заявления необходима авторизация через портал Госуслуг.
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