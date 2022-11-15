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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:26

В Саратовской области перевозчики отказались от шести междугородних автобусных маршрутов

Роман Хвалин
Архив КП

Архив КП

Несколько автобусных перевозчиков отказываются от оказания услуг по маршрутам, которые ранее обязались обслуживать. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Еще 27 октября АО «Ершовское АТП» заявило о прекращении перевозок по маршрутам №614 и 614э «Ершов-Саратов». 31 октября ИП Гельманов К.А. сообщил о прекращении перевозок по маршруту №613 «Ершов-Дергачи-Озинки».

Также 3 ноября ИП Смирнова Е.В. заявила о прекращении перевозок по маршрутам №601-1 «Саратов-Аткарск», №607 «Базарный Карабулак-Саратов» и №677 «Белая Гора-Базарный Карабулак-Саратов».

По закону перевозчик обязан выполнять свои обязательства по работе на маршруте в течение трех месяцев с момента уведомления. Минтранс ищет выход из ситуации. Возможны изменения в расписании вышеперечисленных маршрутов в угоду перевозчика, с целью сохранения автобусного движения по этим направлениям.

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