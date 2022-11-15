В Саратовской области перевозчики отказались от шести междугородних автобусных маршрутов

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Несколько автобусных перевозчиков отказываются от оказания услуг по маршрутам, которые ранее обязались обслуживать. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Еще 27 октября АО «Ершовское АТП» заявило о прекращении перевозок по маршрутам №614 и 614э «Ершов-Саратов». 31 октября ИП Гельманов К.А. сообщил о прекращении перевозок по маршруту №613 «Ершов-Дергачи-Озинки».

Также 3 ноября ИП Смирнова Е.В. заявила о прекращении перевозок по маршрутам №601-1 «Саратов-Аткарск», №607 «Базарный Карабулак-Саратов» и №677 «Белая Гора-Базарный Карабулак-Саратов».

По закону перевозчик обязан выполнять свои обязательства по работе на маршруте в течение трех месяцев с момента уведомления. Минтранс ищет выход из ситуации. Возможны изменения в расписании вышеперечисленных маршрутов в угоду перевозчика, с целью сохранения автобусного движения по этим направлениям.

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