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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:25

В Саратове возобновили движение по мосту через Глебучев овраг

Ранее губернатор поручал открыть движение по мосту к 15 ноября, работы завершились в срок
Роман Хвалин
Фото: Минтранс Саратовской области

Фото: Минтранс Саратовской области

Ремонт верхней части моста через Глебучев овраг завершен. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства области в своем Телеграм-канале.

Чиновники уточняют, что ремонт верхней части моста в сторону улицы Московской завершился, при этом продолжаются работы по укреплению опор. Движение по мосту открыто и для транспорта, и для пешеходов.

На мосту решили оставить бетонные блоки-разделители полос движения, потому что весной подрядчик начнет ремонт второй части моста. Первый этап реконструкции, как ранее и обещали в региональном минтрансе, завершился к назначенному сроку – 15 ноября.

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