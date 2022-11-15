Заседание комитета 15.11.22

Сегодня, 15 ноября, в ходе заседания комитета по спорту, туризму и молодежной политике при облдуме, Александр Блатман указал на препятствия для развития туризма в Саратовской области.

- На сегодняшний день в регионе запланировано 53 событийных мероприятия в сфере туризма, но информации о них нет ни у гостей региона, ни у саратовцев.

Хромает и календарное планирование. Зачастую мероприятия, которые проходят в отдаленых районах, назначены на одни и те же дни в выходные, так что человек ни за что не успеет попасть на оба сразу. Необходимо лучше проработать этот момент, - заявил Александр Блатман на заседании комитета.

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