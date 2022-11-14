С начала года браконьеры нанесли ущерб Саратовской области более чем на 6 млн рублей

Фото: Архив КП
Саратовская прокуратура проанализировала статистику по экологическим преступлениям за 10 месяцев этого года. Об этом сообщает пресс-релиз ведомства.
Надзорный орган возбудил 147 дел по факту нарушения экозаконодательства. Большее число преступлений оказалось связано с незаконным выловом рыбы и раков (107), за незаконную вырубку леса возбуждено 23 уголовных дела, за нелегальную охоту – 9.
Сумма причиненного браконьерами ущерба региону превысила 6 млн рублей, в бюджет области удалось возместить 80% этих средств. Прокуратура намерена добиться от нарушителей полной компенсации.
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