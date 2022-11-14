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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:03

В центре Саратова сильный ветер погнул фонарный столб

Сейчас световая опора уже восстановлена
Роман Хвалин
Фото: Мэрия сообщает / Telegram

Фото: Мэрия сообщает / Telegram

В центре Саратова сильный ветер повредил световую опору на пересечении улиц Мичурина и Соборная. Об этом сообщила городская администрация в своем Телеграм-канале.

Коммунальщики уже восстановили столб. Городские власти напоминают, что обо всех проблемах, вызванных непогодой, саратовцы могут обратиться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

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