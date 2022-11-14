В Балаково власти накажут водителя автобуса, устроившего «лежачую забастовку»

Скриншот: Новости Балаково #KTA64

Жители Балаково сняли на видео конфликт между пассажирами и водителем автобуса. Как сообщается в группе «Новости Балаково #КТА64», действие происходило в городском автобусе №10а.

Как сообщил автор поста, водитель обиделся на пассажиров, которые не оплатили проезд на входе и решил наказать балаковцев отказом продолжать маршрут.

«Пролежав 10 минут, подумав о насущном, водитель все-таки продолжил свой рейс», – рассказал свидетель, уточняя, что действие происходило на остановке в 7-ом микрорайоне.

Глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Телеграм-канале назвал поведение водителя недопустимым и пообещал провести «крайне неприятный» разговор с перевозчиком и самим водителем.

– Водитель, который остановил автобус и демонстративно лег на остановке, будет наказан. Случай вопиющий и не поддается никаким объяснениям. – написал Грачев.

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