Саратовский волейбольный «Протон» разбил «Уралочку»

Фото: proton-saratov.ru

В саратовском ФОК «Звездный» волейболистки «Протона» победили команду «Уралочка-НТМК» из Свердловской области (3:0).

Первый сет команда гостей уступила (25:11), во втором соперницы шли на равных, но в конце периода саратовские волейболистки вырвались вперед (25:19). В финальном отрезке игры «Протон» также победил со счетом 25:18.

Следующую игру саратовский клуб проведет на выезде в Москве 20 ноября, где сыграет с «Динамо». Следующая домашняя игра состоится 27 ноября, с «Протоном» сыграет казанская команда «Динамо Ак-Барс».

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