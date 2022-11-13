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НовостиСпорт13 ноября 2022 16:14

Саратовский волейбольный «Протон» разбил «Уралочку»

Саратовская команда победила дома «Уралочку-НТМК» из Свердловской области во всех трех сетах
Роман Хвалин
Фото: proton-saratov.ru

Фото: proton-saratov.ru

В саратовском ФОК «Звездный» волейболистки «Протона» победили команду «Уралочка-НТМК» из Свердловской области (3:0).

Первый сет команда гостей уступила (25:11), во втором соперницы шли на равных, но в конце периода саратовские волейболистки вырвались вперед (25:19). В финальном отрезке игры «Протон» также победил со счетом 25:18.

Следующую игру саратовский клуб проведет на выезде в Москве 20 ноября, где сыграет с «Динамо». Следующая домашняя игра состоится 27 ноября, с «Протоном» сыграет казанская команда «Динамо Ак-Барс».

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