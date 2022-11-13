Сильный ветер повалил дерево на лобовое стекло авто в центре Саратова

Фото: «Саратов: Открылось/Закрылось» / Telegram
Сегодня, 13 ноября, из-за сильного ветра в городе произошло несколько происшествий.
Как сообщает Телеграм-канал «Саратов: Октрылось/Закрылось», в районе Детского парка, на пересечении ул. Советской и Пугачева, рухнувшее под шквалистым ветром дерево разбило лобовое стекло Hyundai Creta.
Ранее в том же источнике появились фотографии аварийного дома по адресу Советская, 57, ветер повалил металлические ограждения вокруг здания.
Пострадали от ветра и жители Волжского района – в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Юбилейный» появились фотографии остановочного павильона, упавшего на припаркованный рядом Daewoo Matiz. Подписчики уточнили, что это произошло у остановки рядом с парковкой «Пятерочки» по адресу Автомобильная, 38.
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