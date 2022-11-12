Саратовские мобилизованные рассказали о служебных буднях

Мобилизованный житель Саратовской области

Мобилизованные рассказали съемочной группе о буднях боевого слаживания, отношении к специальной военной операции и поддержке, оказываемой со стороны региональных властей.

Военнослужащие отмечают высокую мотивацию, достойную экипировку и условия службы, выплату в 50 тысяч рублей от региона, которую здесь все уже успели получить.

- Настрой боевой, хороший, все друг друга поддерживаем! Бушлаты, ватники, берцы - все есть, обеспечены и другие меры поддержки: дети ходят в садики, жены пользуются льготами. Встречались с главой региона, вопросы, предложения и пожелания услышаны и выполняются. Это главное! - отметил один из мобилизованных.

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