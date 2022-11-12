Вячеслав Володин

Вячеслав Володин о вопиющих примерах заторможенного строительства в регионе: это вредительство и путь к стагнации. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов».

В качестве примеров Володин упомянул, что в Шиханах строительство школы, которую жители очень ждут, отдали организации с долгом в 12 млрд руб.

- В Татищеве средства на пристройку к школе лежали полтора года.

- Строительство противотуберкулезной больницы было задержано на 9 месяцев.

- Сроки реконструкции монтажного техникума переносятся и в итоге отложены на следующий год.

- В Светлом организация не смогла завершить ремонт фасада ДК до ноября, как было предусмотрено проектом.

Вячеслав Володин призвал всех ответственных за возведение новых объектов и реконструкцию существующих, проектные организации работать на главную задачу – ввод в эксплуатацию. «Иначе мы потеряем время. Это путь к стагнации», – заявил он.

И заказчик на всех объектах должен быть один – область, а не главы районов, директора школ и ДК.

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