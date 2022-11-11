Фото: Роман Бусаргин

Роман Бусаргин продолжает посещать пункты дислокации мобилизованных. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор обсудил с бойцами вопросы поддержки семей, начисления выплат. По словам Бусаргина, выплаты получили 85% граждан. Отдельные мобилизованные не могут получить деньги из-за того, что неверно указали данные своих карт. Такие случаи требуют индивидуального решения, с ними помогают выездные сотрудники регионального министерства труда и соцзащиты.

- Ежедневно мужчины проходят боевое слаживание на полигонах Саратовской области. Из-за холодной погоды есть случаи простудных заболеваний. Несколько бойцов попросили увеличить количество врачей для приема в медсанчасти. Этот вопрос минздраву поручено разрешить в ближайшие дни. Если мобилизованный чувствует недомогание, он сообщает об этом командиру и направляется к специалистам. Они проводят необходимое лечение. Лекарствами медиков обеспечили.

Встречи с мобилизованными продолжатся, - сообщает Бусаргин.

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