В Саратове дети мобилизованных получат в школах бесплатное горячее питание. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Саратовской городской Думы.
В рамках заседания городской Думы 11 ноября депутаты приняли решения утвердить новый пакет помощи семьям мобилизованных: с ноября бесплатное горячее питание будет предоставлено ученикам с 5 по 11 класс.
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