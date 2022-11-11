В Саратове дети мобилизованных получат в школах бесплатное горячее питание. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Саратовской городской Думы.

В рамках заседания городской Думы 11 ноября депутаты приняли решения утвердить новый пакет помощи семьям мобилизованных: с ноября бесплатное горячее питание будет предоставлено ученикам с 5 по 11 класс.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.