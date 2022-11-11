Жителей Марксовского района поздравили с рождением тройни

Счастливая семья

Жителей Марксовского района Саратовской области поздравили с рождением тройни, о чем пишут в пресс-службе регионального ЗАГСа.

В семье Дины и Сергея Мохунь 15 октября появились на свет два сына и дочка. Таким образом они сразу стали многодетными родителями.

- Для семьи Мохунь три – счастливое число: 3 октября - свадьба, Сергей - третий сын в семье и теперь отец трех ребят, - рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

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